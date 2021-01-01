Иглесиас впервые ответил на обвинения в домогательствах

82-летний испанский певец Хулио Иглесиас впервые публично прокомментировал обвинения в сексуальных домогательства

"Я отрицаю, что когда-либо приставал, принуждал или не уважал какую-либо женщину. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне огромную печаль", - заявил Иглесиас в социальных сетях.

По словам артиста, он "никогда ранее не ощущал столько злобы" и поблагодарил всех тех, кто поддерживает его в это непростое время.

Ранее две женщины, работавшие в резиденциях певца в Доминиканской Республике и на Багамах, обвинили его в сексуализированном и психологическом насилии в 2021 году. По данным СМИ, речь идет о домработнице и физиотерапевте под псевдонимами Ребекка и Лаура.

Формальные уголовные обвинения Хулио Иглесиасу еще не предъявлены.