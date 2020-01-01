Хантера Байдена потребовали задержать за неуплату алиментов

Сына экс-президента США Джо Байдена Хантера требуют задержать на невыполнение соглашения по уплате алиментов. Иск в суд подала мать девочки, отцом которой является Хантер, сообщила британская газета Daily Mail.

Нэви - внебрачная дочь 52-летнего Хантера Байдена от Лунден Робертс. Ее мать работала в стриптиз-клубе, который часто посещал сын бывшего американского лидера. Сначала Хантер Байден отрицал факт отцовства, однако после проведенного в 2020 году анализа ДНК был вынужден его признать.

Лунден Робертс в 2023 году урегулировала свои претензии к Байдену по поводу неуплаченных алиментов на миллионы долларов. Но позже женщина заявила, что Хантер не выполнил своих обязательств – и подала иск с просьбой заключить его в следственный изолятор. Ранее установленный размер ежемесячных алиментов ее также не устраивает: по ее мнению, семья Байденов ведет расточительный образ жизни, так что ее дочь имеет право на такую же поддержку.