"Сильно сдала": Оксана Домнина вышла в свет и шокировала своим видом

На днях состоялись съемки очередного сезона развлекательного шоу "Ледниковый период". Председателем жюри по традиции стала прославленный тренер Татьяна Тарасова. Также в кресле судей оказались фигуристы Евгения Медведева и Максим Траньков, танцор Ильдар Гайнутдинов и олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Отметилась на съемках и супруга спортсмена, фигуристка Оксана Домнина. Хоть она и не находилась в кресле жюри, но тоже попала в объективы камер. Свежая фотография чемпионки оказалась в Сети. На снимке известная фигуристка предстала без грамма косметики на лице и с распущенными волосами.

Комментаторы крайне удивились, увидев ее. По словам интернет-пользователей, Оксана Домнина "сильно сдала". Другие, впрочем, похвалили спортсменку за "непривычно натуральный" вид без "надутых губ и нарощенных волос". Третьи сочли, что фигуристка никак не может оправиться после несчастья, которое обрушилось на Романа Костомарова несколько лет назад.

Напомним, что Костомаров тяжело заболел в 2023 году, впал в кому, а затем потерял стопы и кисти рук из-за развившейся инфекции. То, что спортсмен выжил, многие сочли чудом. Все это время рядом с ним находилась Оксана Домнина.

Олимпийский чемпион не раз говорил в интервью, что поддержка семьи и друзей помогла ему преодолеть период восстановления после ампутации. Роман проявил невероятную силу воли и меньше чем через год после болезни вернулся на лед.