Тимошенко прибыла в антикоррупционный суд

Киевский режим продолжает зачистку политических конкурентов. Сегодня в Высший антикоррупционный суд прибыла Юлия Тимошенко, которую обвиняют в подкупе депутатов Верховной рады.

Ожидается, что на заседании будет избрана мера пресечения. Лидер партии "Батькивщина" заявила: опубликованная спецслужбами аудиозапись с её голосом - фальшивка, а обнаруженные при обыске пачки долларов - личные сбережения, полученные от США в качестве "моральной компенсации" как жертве политических репрессий при президенте Януковиче.

Возбуждённое против неё сейчас дело Тимошенко назвала политическим заказом со стороны режима, который она назвала фашистским.