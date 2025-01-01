Более 100 км дорог построили и реконструировали в Москве в 2025 году

Больше 100 километров дорог было построено и реконструировано в Москве в минувшем году. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. Возводят тоннели, эстакады, пешеходные и автомобильные мосты.

Больше сотни километров новых дорог. Широкие магистрали и связки, соединяющие соседние районы. А еще мосты, тоннели и эстакады. Заветное "Поехали!" в ушедшем, 2025 году звучало практически во всех городских округах.

Строительство и реконструкцию объектов мэр контролирует лично. Масштабы дорожного строительства впечатляют.

"В общей сложности с 2011 г. мы построили около 1 600 км дорог — около 30 % от всей улично-дорожной сети столицы. Возвели 488 новых тоннелей, эстакад, пешеходных и автомобильных мостов – количество искусственных транспортных сооружений выросло более чем на 75%. Реконструировали 22 клеверные развязки на МКАД. Построили 364 подземных и надземных пешеходных перехода", - сообщил Собянин.

Всё это специалисты называют "транспортным каркасом города". "Лет 10 назад город был в предынфарктном состоянии реально. Я помню пробки в конце первого десятилетия в Москве - они были чудовищными, и они были каждый день, надо было решать проблему кардинальным способом. Я вам серьезно говорю, потому что в городе, ни в одном мегаполисе мира не строится такое количество дорог и развязок", - рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Один из транспортных мегапроектов - магистраль "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" протяженностью больше 20 километров. Четыре участка сданы.

"Ни одного светофора не будет. Ограничение скорости - 80. То есть это, конечно, позволяет машинам проходить намного быстрее", - отметил Глеб Чернаков, заместитель генерального директора компании генподрядчика.

На очереди последний участок - его строители называют "хвостом". Протяженность три с половиной километра. Пройдет по прямой от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Сейчас возводят один из самых сложных объектов - путепровод.

"Там развязок несколько. И каждая развязка, когда вводится, это праздник для местных жителей, потому что решается сразу множество проблем. Появляется новая развязка - движение пошло. Я уж не говорю о тех 20 развязках на МКАД, которые сделали большое дело", - отметил Игорь Моржаретто.

На смену устаревшему клеверу пришли современные направленные съезды. Пропускная способность, которых намного выше. На западе Москвы трафик помог разгрузить новый участок улицы Ивана Франко – от Житомирской до Герасима Кудрина.

А это уже Мосфильмовская улица. Через долину реки Раменки теперь перекинулось сразу два моста. Вечером они выглядит особенно эффектно. Как и мост Академика Королева рядом с Национальным космическим центром. Это был подарок строителей ко Дню города.

"Среди знаковых важно отметить развязку у станции метро "Корниловская", а также улично-дорожную сеть в поселке Мосрентген", - сообщил Сергей Степаненко, заместитель руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

Планы на 2026 большие. Новый участок Московского скоростного диаметра – от Каширского шоссе до Павелецкого направления железной дороги. Диаметр на другом конце столицы также свяжут с улицей Академика Королёва. В Мнёвниковской пойме завершат строительство моста-паруса. Ведь новые объекты - это новые возможности для города и его жителей.