Московские археологи отреставрировали коллекцию старинных печных изразцов

С помощью зубьев разной высоты археологи с безукоризненной точностью переносят на бумагу размеры и изгибы хрупких находок. Таким образом фиксируются разрез, лицевая и тыльная сторона фрагментов облицовки старинных печей, которые хочется рассматривать.

Коллекцию печных изразцов-поясков прошлых столетий с белыми узорами на синем фоне нашли летом прошлого года на Большой Ордынке во время строительных работ.

"Что касается Замоскворечья, это дороги на восточные области, торговли со степью и здесь традиционно селились представители торгового сословия. Печь всегда занимала особое место в русском жилище. О ней даже могли рассказывать сказки были определенные. Она могла служить украшением интерьера, как мы видим здесь", - рассказал Леонид Кондрашов, первый заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог города Москвы.

Печь с таким декором для своего времени была модной и технологичной. Находки относятся ко второй половине XVII века - это время называют революционным в русском изразцовом деле. Ведь тогда появляются декоративные плитки с румпой. Это короб, который создавал дополнительную воздушную прослойку, благодаря которой печь остывала медленнее.

А отверстия - для металлических штырей или раствора, чтобы тяжелая плитка надежно держалась в кладке. Изразцы с румпой стали "золотым стандартом" русской печи на следующие два столетия - до конца 19 века.

"Мы нашли очень много изразцов, и из них мы можем собрать "зеркало" печи. То есть то, как она выглядела потом в те времена. Они не то, что лежат одной кучей, одна печь. Это множество различных изразцов, перемешанных между собой. Поэтому занимает очень большое время именно разобрать их на секции, на виды и дальше уже склеивать и создавать целую печь", - пояснила Анастасия Бородкина, начальник общего отдела ООО "Археологические изыскания в строительстве".

Ежегодно в центре столицы находят десятки тысяч осколков и предметов прошлого - сосуды, украшения, пряжки. Поэтому любые работы ведутся под наблюдением археологов. С предметами работают реставраторы - бережно очищают, и укрепляют, чтобы передать в коллекцию музея Москвы.