В Московском зоопарке для подросшей панды Катюши возводят отдельный вольер

Сычуаньский лес, водоёмы и огромная территория отдыха - только для неё. В Московском зоопарке для подросшей панды Катюши начали возводить отдельный вольер. Место нового домика на старой территории уже обнесли забором. Хотя, судя по размеру стройплощадки - а это более 2 тысяч квадратных метров - здесь будет дворец.

Что и понятно, ведь жить там будет первый детёныш панды, рождённый в России. На двух этажах разместят сразу несколько вольеров - внутренних и уличных.

"Внутренние и наружные стены вольера будут воспроизводить ландшафт сычуаньских лесов с конструкциями для лазанья, водоёмами и системами точного контроля микроклимата. Отдельная гордость - запланированная мастерская, где киперы будут своими руками изготавливать игрушки и элементы для постоянного обогащения среды нашей Катюши", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

А ведь совсем недавно Катюша радовалась русской зиме - вместе со своей мамой Дин Дин. Дочь повзрослела, и трепетная мать превратилась в фурию. Но это нормально для панд - так они помогают потомству начать самостоятельную жизнь.

Самок расселили по разным вольерам, что обе перенесли прекрасно. Отец Жуи вообще никогда не видел собственное семейство в полном составе, да и с Дин-Дин он встречался, фигурально выражаясь, только с целью появления потомства - так что квартирный вопрос его абсолютно не интересует.