Под контроль России перешли Закотное и Жовтневое

ВС России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне проведения СВО.

Бойцы группировки "Юг" взяли под контроль Закотное в Донецкой народной республике (ДНР), а бойцы "Востока" - Жовтневое в Запорожской области, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Закотное находится в Краматорском районе. Через село проходит дорога, связывающая Северск с Красным Лиманом. Жовтневое распложено на западном берегу реки Гайчур, где наша армия продолжает расширять плацдарм.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области.