Александру Трусову сняли в обнимку с известным актером: так и прильнула к нему

Летом прошлого года Александра Трусова родила сына Михаила от мужа, фигуриста Макара Игнатова. Но засиживаться в декрете спортсменка не стала. Она не только вернулась к тренировкам и участию в шоу, но и согласилась на съемки в "Ледниковом периоде". Партнером фигуристки стал 33-летний актер Иван Жвакин, известный по сериалу "Молодежка".

В Сети появились первые фотографии со съемок развлекательного шоу. На них видно, как Трусова и Жвакин танцуют на льду. В Сети комментаторы похвалили дуэт и отметили, что Александра и Иван очень гармонично смотрятся вместе.

По мнению некоторых поклонников, Трусова не менее артистична, чем ее партнер актер. Особенно интернет-пользователям понравилась фотография, на которой Александра и Иван обнимаются. "Саша так и прильнула к нему", "Какие они классные", "Красивая пара", - высказались комментаторы.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Кстати, ради шоу Александре Трусовой пришлось оставить мужа Макара Игнатова и еще больше времени посвящать работе. Впрочем, на съемки фигуристка приезжает не одна, а с сыном Михаилом. С малышом новоиспеченная мамочка старается лишний раз не разлучаться.