Путин переговорил с Нетаньяху и Пезешкианом

Ситуация вокруг беспорядков в Иране стала основной темой телефонных переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны также обсудили обстановку в целом на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер призвал израильскую сторону обеспечить стабильность и безопасность в регионе дипломатическим путем. Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова выступить посредником в диалоге. Путин и Нетаньяху договорились продолжить контакты.

Позже стало известно о телефонном разговоре президента России с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пообещал, что Кремль в самое ближайшее время проинформирует о результатах этих переговоров.