Собянин: Ко Дню российского студенчества в Москве пройдет более 100 мероприятий

Ко Дню российского студенчества в Москве пройдёт более 100 мероприятий. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, с 20 по 25 января подготовили насыщенную культурную и образовательную программу.

Многие события направлены на построение карьеры. Среди них международный фестиваль предпринимательства, интеллектуальные турниры, лекции, экскурсии, квесты. Кроме того, встречи с участниками спецоперации, выступления молодёжных коллективов на станциях метро, тематические рейсы на речных электросудах.

В День студенчества главными площадками праздника станут катки столицы, где организуют концерты.