Кейт Миддлтон схватилась за грудь: странный жест принцессы вызвал панику

Накануне, 15 января, Кейт Миддлтон провела прием в Виндзорском замке. Гостями Кэтрин стали любимицы всей Британии — женская команда Англии по регби. В прошлом году девушки разгромили Канаду и стали чемпионками мира.

Принцесса провела экскурсию по Виндзору для игроков и сотрудников команды, а после они еще раз отпраздновали победу. Спортсменки привезли с собой Кубок мира по регби, чтобы показать его Миддлтон во время приема, а также вручили ей подарок - регбийку.

Для важного мероприятия Кейт Миддлтон выбрала строгий брючный костюм яркого красного оттенка. Волосы будущая королева традиционно распустила, уложив в мягкие локоны. Интересно, что на сей раз Кэтрин предстала без помолвочного кольца с внушительным сапфиром, которое обычно она никогда не забывает надевать.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

А еще особо наблюдательные фанаты обратили внимание на то, что супруга будущего короля часто касалась груди. Этот странный жест принцессы вызвал панику в Сети. Многие комментаторы решили, что таким образом Кейт старается скрыть боль или недомогание.

Некоторые фанаты уверены, что Миддлтон продолжает бороться с онкологическим заболеванием, просто Дворец предпочитает не распространяться на эту тему, ведь принцесса выполняет все свои королевские обязанности.