ФСБ задержала троих жителей Запорожской области по подозрению в шпионаже

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали троих жителей Запорожской области. Их подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, злоумышленники передавали украинской стороне данные о расположении российских войск. По данным следствия, этим занимались двое жителей города Бердянска и житель села Остриковка Токмакского района Запорожской области.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Запорожской области. Подозреваемые в шпионаже в интересах ВСУ задержаны, передает ТАСС.