Запад оценил "убийцу HIMARS"

Россия начала использовать ранее невиданный реактивный ударный беспилотник одностороннего действия. Дроны были замечены после того, как российское подразделение опубликовало видеозапись, на которой видно, как система поражает украинскую пусковую установку HIMARS. Видеозапись запечатлела момент обнаружения цели и передачи координат ударному подразделению.

На записи показан стремительный стреловидный летательный аппарат, приближающийся к пусковой установке на высокой скорости с видом от первого лица. На кадрах запечатлено первое подтвержденное появление этого загадочного реактивного ударного беспилотника, пишет западное издание Defence Blog.

Российская сторона заявила, что беспилотник способен преследовать движущуюся цель, что свидетельствует об уровне быстродействия, который обычно ассоциируется с более дорогими высокоточными боеприпасами. Пока не было опубликовано никакой информации о назначении системы, производителе или масштабах производства. Скорость, показанная на кадрах, позволяет предположить, что беспилотник может быть быстро развернут после обнаружения цели. Ранее ВС России для таких целей полагались на дорогостоящие баллистические ракеты, включая систему "Искандер". Появление реактивного ударного беспилотника указывает на то, что российские подразделения используют более дешевый метод поражения цели при сохранении быстрого темпа нанесения ударов.