ВС России нанесли за неделю шесть групповых ударов по объектам ВСУ

ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ в период с 10 по 16 января. Это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в результате ударов поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, целями стали военные аэродромы, а также цеха производства, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов.

Российские войска поразили склады горючего. Нанесен удар по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах украинской армии.