Лукашенко устроил внезапную проверку армии с учетом опыта СВО

Масштабная проверка Вооруженных сил Беларуси началась по распоряжению главы государства и верховного главнокомандующего Александра Лукашенко. Об этом рассказал в пятницу, 16 января, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Как подчеркнул Вольфович, проверка будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Проведут их, в том числе, с учетом российского опыта российской специальной военной операции и его внедрения в войска.

Секретарь белорусского Совбеза отметил, что замысел проверки утвержден президентом Лукашенко, который пообещал лично поучаствовать в этих мероприятиях.

Внезапная проверка белорусской армии проводится с учетом обстановки на сопредельной территории. Как заявил Вольфович, "мы видим совсем недавно проведенные американцами учения на полигоне в Пабраде". Фиксируются "пролеты авиации, разведка, действия сил специального назначения вдоль нашей государственной границы".

При этом политик заверил, что официальный Минск не предпринимает никаких провокационных действий: "Мы не увеличиваем свои Вооруженные Силы. Да, мы делаем упор на качество, содержание, подготовку, бережное отношение к технике".

Что касается размещения на белорусской территории новейших российских ракетных комплексов "Орешник", в Беларуси надеются, что они никогда не пригодятся. Секретарь Совбеза республики заверил, что "это оружие сдерживания, защиты нашей страны".

Отвечая на предположения из-за рубежа о том, что в Беларуси на самом деле нет "Орешника", а заявления о размещении комплекса делали для отвода глаз, Вольфович отметил: "Хорошо, что они не видят этого "Орешника". И правильно, что они его не видят" (цитаты по БелТА).