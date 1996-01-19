Как выглядит могила Машеньки Шиловой, которая умерла 30 лет назад на Крещение

19 января 2026 года исполнится ровно 30 лет, как из жизни ушла любимая дочь художника Александра Шилова. Машеньке было всего 16 лет.

Каждый год безутешный отец приходит на Ваганьковское кладбище к могиле Машеньки. Он сам чистит снег, украшает могилу алыми розами. А после еще долго стоит у золоченой ограды, словно прося прощения за то, что не смог уберечь доченьку от такой горькой участи.

Маша была долгожданной и горячо любимой дочкой. Родилась она у Анны и Александра Шиловых в 1979 году. Родители не могли нарадоваться на малышку, знаменитый отец чуть ли не с самого ее рождения стал рисовать девочку на своих полотнах. Он так ее ласково и называл: "Моя маленькая муза".

Беда пришла в дом, когда Маше было всего пять лет. Произошел случай, о котором вскоре все забыли, но увы, откликнулся он самым страшным образом спустя 10 лет. А тогда, в 1984-м, на Машеньку упало тяжелое старинное зеркало, которое ударило ее по левой руке. Ручка немного поболела, да и прошла.

В 15 лет Маша стала жаловаться на сильные боли в левой руке. Родители тут же обратились к специалистам, вердикт врачей поверг их в шок: у девочки обнаружили саркому плечевой кости. На лечение семья бросила все силы, девочку спасали лучшие специалисты России, Израиля и Австрии. Но самые лучшие медицинские светила мира оказались бессильны перед страшной болезнью. 19 января 1996 года Машеньки Шиловой не стало.

Похоронили Шиловы свою дочь на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Ее могила встречает всех посетителей погоста. Часто можно увидеть, как люди останавливаются и восторгаются красотой золотой оградки и печальным ангелом за ней.

На постаменте нет высокопарных слов, лишь надпись: "Машенька Шилова". И даты ее такой несправедливо короткой жизни: 3.07.1979 — 19.01.1996.