Лидер украинской партии "Батькивщина" предсказала конец Украины. Юлия Тимошенко заявила, что ближайшие пять лет станут последними для страны, передает украинское издание "Страна.ua".

Тимошенко предрекает, что по истечении этого срока у Украины останется герб, флаг и гимн – но кроме этого не будет ничего. А народ будет рассеян по всему миру, считает глава "Батькивщины".

Украинский политик явилась в суд, который должен был определить меру пресечения в рамках дела о коррупции. Тимошенко заявила в ответ на обвинения, что считает себя невиновной. По ее словам, проводимые НАБУ действия являются масштабной пиар-акцией. А возглавляемый Владимиром Зеленским киевский режим Тимошенко назвала фашистским.