Тимошенко предсказала конец Украины

Лидер украинской партии "Батькивщина" предсказала конец Украины. Юлия Тимошенко заявила, что ближайшие пять лет станут последними для страны, передает украинское издание "Страна.ua".

Тимошенко предрекает, что по истечении этого срока у Украины останется герб, флаг и гимн – но кроме этого не будет ничего. А народ будет рассеян по всему миру, считает глава "Батькивщины".

Украинский политик явилась в суд, который должен был определить меру пресечения в рамках дела о коррупции. Тимошенко заявила в ответ на обвинения, что считает себя невиновной. По ее словам, проводимые НАБУ действия являются масштабной пиар-акцией. А возглавляемый Владимиром Зеленским киевский режим Тимошенко назвала фашистским.