Огромная дыра на Солнце сулит еще больше магнитных бурь

На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, напоминающая по форме огромную перевернутую единицу. Об этом рассказали в пятницу, 16 января, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как напомнили ученые в своем Telegram-канале, "оккупация" Солнца корональными дырами началась еще в первые месяцы 2025 года, из-за чего количество магнитных бурь выросло на 60%.

Судя по состоянию Солнца, тенденция не изменится — в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. В целом ожидается, что рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в минимум на рубеже 2029-2030 годов.

Ранее сообщалось, что на невидимой солнечной стороне находится в данный момент крупный центр активности, который произвел за четыре дня уже две вспышки. Они, предположительно, относятся к высшему X-классу. Однако прогноз их влияния на состояние магнитосферы Земли пока неясен.

В декабре на Солнце возобновились вспышки высшего уровня X, причем производила их та же единственная область на Солнце (№ 4274), которая практически в одиночку формировала всю экстремальную солнечную активность в последние месяцы 2025 года. Ученые называли такую ситуацию "полным безумием".