Удар ВС России серьезно повредил энергообъект в Харьковской области

Ночной удар ВС России по Харьковской области серьезно повредил энергетический объект. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале, в регионе сложная ситуация с электроснабжением.

По данным региональных властей, продолжительность отключений света достигает 6-8 часов в сутки. Синегубов предупредил, что в случае усложнения ситуации с теплоснабжением в регионе может быть введен режим чрезвычайного положения в энергосистеме.

Вновь назначенный министром энергетики Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране не осталось ни одной целой электростанции. Самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых районах. Вдобавок, по словам Шмыгаля, многие регионы Украины провалили подготовку к зиме.