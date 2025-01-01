Медведев доложил Путину о результатах комплектования ВС России за 2025 год

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем. Об этом политик рассказал в пятницу, 16 января.

Как отмечается в видео, опубликованном в официальном MAX-канале Дмитрия Медведева, подведены итоги комплектования российской армии за 2025 год — уже известны окончательные данные. Поставленная верховным главнокомандующим задача выполнена, ему представлен соответствующий доклад.

Контракт на прохождение службы в ВС России заключили 422 704 человека. При этом 32 тысячи человек в 2025 году пошли служить добровольцами.

После оглашения итогов 2025 года участники совещания перешли к обсуждению дальнейшей работы в 2026 году, включая такое направление, как комплектование войск беспилотных систем.

Ранее президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин обратился со словами благодарности к бойцам, находящимся на фронте, подчеркнув, что именно им принадлежит решающая роль в успехах в зоне спецоперации. Освобождая землю Донбасса, российские солдаты и офицеры ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой.

При этом президент высоко оценил уровень современной российской армии. Владимир Путин назвал ее "воеванной" и отметил, что таких Вооруженных сил нет больше ни у одного государства в мире. Благодаря специальной военной операции на Украине Россия вернула себе статус полного суверенитета, заявил глава государства.