Виновником ЧП в учебном центре МВД в Сыктывкаре оказался преподаватель

Причиной пожара в Центре профессиональной подготовки Министерства внутренних дел в Сыктывкаре стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия. Об этом рассказали в пятницу, 16 января, в региональном главке МВД России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, руководитель главка МВД по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от работы начальника центра. Продолжается уточнение обстоятельств инцидента, при котором пострадали слушатели. Виновников привлекут к ответственности.

Как уточняет ТАСС, отстраненный от работы начальник учебного центра МВД в Сыктывкаре Антон Дашевский занимал эту должность всего примерно семь месяцев.

Продолжается расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. По данным следствия, 15 января во время занятий преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату. Произошел хлопок, начался пожар. Пострадали 20 слушателей центра. Преподаватель задержан, следствие настаивает на избрании ему меры пресечения в виде ареста.

18 пострадавших отправили в больницу, причем девять человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Министр здравоохранения республики Коми Ирина Кондратьева лично посетила отделения реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение раненые.