С ломами и болгаркой: вот как Лурье будет выселять Долину из квартиры

Верховный суд еще 16 декабря прошлого года огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Но покупательница все еще не въехала в свое жилье. Певица сразу заявила, что не сможет отдать ключи раньше 20 января. Лариса Александровна сейчас очень занята, она с дочкой и внучкой отправились в Абу-Даби. Артистка отдыхает в пятизвездочном отеле, где стоимость проживания колеблется от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей за ночь.

Устав ждать ключи от своей квартиры, Полина Лурье обратилась к службе судебных приставов. После ее заявления было возбуждено исполнительное производство о принудительном выселении Долиной из квартиры.

Если Лариса Александровна к понедельнику, 19 января, не передаст ключи, приставы вправе вместе с полицией и понятыми просто взломать двери, вывезти на специальный склад оставшиеся там вещи. После этого составят акт о передаче квартиры новому собственнику — Лурье.

В Сети неравнодушные люди обсуждают сложившуюся ситуацию. Многие недоумевают, как народная артистка России могла допустить такой позор. "Придут с ломами и болгаркой, вынесут ей дверь. Это ужас. Могла бы достойно, с гордо поднятой головой выйти из скандала, но нет", — рассуждает один из пользователей Сети.

В свою очередь адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что они все еще не теряют надежду, что 19 января Лариса Александровна выйдет на связь и все решится без привлечения приставов.

"Мы посмотрим, может быть, все добровольно будет исполнено представителем Ларисы Долиной. Если у представителя будут полномочия на необходимые действия, то, вполне возможно, ничего ломать не придется. Судебные приставы просто закончат свою работу", — пояснила адвокат в беседе с "Комсомольской правдой".