Нобелевский центр: Трамп не стал лауреатом премии мира, получив медаль

Нобелевская премия не может быть передана другому лицу — смена обладателя медали не означает смену лауреата. Такое заявление распространил в пятницу, 16 января, Нобелевский центр мира в Норвегии.

Центр отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что представитель венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо подарила ему свою Нобелевскую премию мира. Американский политик, известный страстным желанием стать лауреатом этой награды, поблагодарил Мачадо за "замечательный знак взаимного уважения".

Однако Нобелевский центр мира поспешил разочаровать Трампа. Там подчеркнули, что передача нобелевских медалей — нередкий случай. Однако это не означает, что человек, которому истинный владелец награды передал медаль, стал лауреатом Нобелевской премии.

Жест Мачадо раскритиковали и ведущие политические деятели Норвегии. По мнению лидера Партии центра Трюгве Шлагсволла Ведума, Трамп продолжает "украшать себя чужими наградами и пользоваться трудами" других людей. Руководитель Партии "зеленых" Арильд Хермстад заявил, что "Трамп ведет себя как босс мафии", который "вымогает премию мира у лауреата, находящегося в отчаянном положении", сообщает ТАСС.

Еще в октябре 2025 года американские журналисты предупреждали, что возобновление ядерных испытаний Соединенными Штатами поставит крест на стремлении главы государства Дональда Трампа заполучить Нобелевскую премию мира. Вызванная этим шагом эскалация грозит подорвать шаги Трампа по укреплению своего имиджа "президента мира".