Между Вашингтоном и Киевом сохраняются разногласия по ряду пунктов проекта мирного соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом рассказал в пятницу, 16 января, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как заверил утративший легитимность президент Украины, "мы очень хорошо работали с американской стороной", однако "просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне", сообщает РИА Новости.

В то же время Financial Times пишет, что Зеленский может согласиться на уступку Донбасса ради ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Однако, по словам источников издания, далеко не все в Европе поддерживают идеи ускоренного принятия Киева.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то, что Киев поймет необходимость устойчивого мира. Москва стремится к долгосрочному миру, обеспечивающему безопасность всех и каждого, но продолжит последовательно добиваться поставленных целей, пока Украина не выражает готовность к урегулированию конфликта дипломатическим путем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров скептически высказался про призывы западных политиков к установлению режима прекращения огня на Украине. Дипломат подчеркнул, что "речь идет о том, чтобы в очередной раз выторговать дополнительное время для того, чтобы поддерживать киевский режим, чтобы сохранить его сущность".