Киевский режим сосредоточился на устранении политических конкурентов. Очередь дошла до Юлии Тимошенко, которую обвинили в подкупе депутатов Верховной рады. Лидер партии "Батькивщина" предстала перед киевским судом, который установил в качестве меры пресечения для нее залог в размере 760 тысячи долларов. Тимошенко в своей пламенной речи назвала нынешних правителей Украины "фашистским режимом", хотя она и сама многое сделала для того, чтобы ее страна скатилась к национализму.

Репортаж Матвея Шестакова.