Инспекторам ДПС пришлось открыть стрельбу в ходе задержания в Балашихе

В подмосковной Балашихе в ходе задержания инспекторам ДПС пришлось открыть стрельбу по колесам автомобиля нарушителя.

Все началось с того, что внимание сотрудников ГИБДД привлек внедорожник "Порше" с нечитаемыми регистрационными знаками. На требование правоохранителей остановиться водитель не отреагировал. А когда путь иномарке преградил служебный автомобиль, и вовсе начал таранить полицейскую машину, пытаясь скрыться.

В ходе опасных маневров нарушитель едва не задавил инспекторов. Сотрудникам ДПС применили табельное оружие. Но и это не сразу остановило неадекватного водителя. И только после того, как машина оказалась в сугробе на обочине, мужчину задержали.