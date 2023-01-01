Европа пытается защитить международные правила от США - своего главного союзника

Франция угрожает торговыми санкциями Соединенным Штатам Америки, если Трамп решится забрать Гренландию. Из Парижа прозвучали заявления, что Евросоюз чуть ли не разорвет отношения с США в случае силового захвата датского острова.

"Министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил власти США, что любые попытки силового захвата Гренландии стали бы "пересечением красной линии" и поставили бы под угрозу экономические отношения Европы и Вашингтона. По его словам, Гренландия - суверенная часть Дании и ЕС, и этот вопрос не подлежит пересмотру", - пишет Financial Times.

Франция по распоряжению президента Макрона отправила в Гренландию контингент своих военных, тем самым демонстрируя поддержку Дании, которая опасается, что ситуация может выйти за пределы традиционной дипломатии. Но помощь пока выглядит потешной. Потому что на остров из Франции улетели 15 человек - альпийские стрелки. И это самый крупный национальный контингент, который отправился противостоять Трампу.

Великобритания и Нидерланды отправили по одному человеку. Финляндия и Норвегия - по два. Швеция - троих. Германия - 13. Министр обороны ФРГ Писториуса во время последнего интервью крутился как уж на сковородке, избегая неудобных вопросов. В итоге сказал, что защищать Гренландию будут от русских: "Тринадцать солдат из Германии находятся там в составе разведывательной группы вместе с другими представителями Европы. Это не имеет отношения к Дональду Трампу. Речь идет прежде всего о том, как защитить Арктику от растущих гегемонистских амбиций России и Китая".

Но все понимают - Европа пытается защитить международные правила от своего главного союзника. При этом известно, как Трамп относится к европейским лидерам. Совсем недавно он публично высмеивал Макрона, пародируя, как тот умолял американского президента не поднимать пошлины на торговлю. В Белом доме уже официально заявили: европейцы могут вводить войска сколько угодно - настрой Трампа это не меняет.

Все еще напряженной остается ситуация вокруг Ирана. США встали на сторону протестующих, СМИ гадают, отдаст ли Трамп приказ военным нанести удар по целям в Иране. На этом фоне примечателен комментарий Александр Вучича, президента Сербии. Страны, пережившей бомбежки, давление Запада и силовую смену режима.

"Прочтите книгу "Все люди шаха". В ней рассказывается об операции "Аякс" в 1953 году, о том, как Мохаммед Реза Пехлеви пришел к власти с помощью Америки. Посмотрите, теперь, спустя 73 года, тот же рецепт снова используется ЦРУ и "Моссадом". История всегда идет по кругу", - сказал Вучич.

В 1953 году в Иране через уличные протесты было свергнуто демократически избранное правительство. В 2023 году ЦРУ официально взяло на себя ответственность за госпереворот. Что сейчас происходит в Исламской республике - неясно. Судя по имеющимся данным, ситуация на улицах стабилизируется, но западные государства продолжают давить на Иран. А Вашингтон выдвинул требование, что страна должна отказаться от своей ядерной программы. Взамен обещан "пряник" - снятие санкций. Правда, может ли Тегеран этому верить?