Виталина Цымбалюк-Романовская показала подросшую дочь и народ ахнул: "Так вот на кого она похожа!"

Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой 25 марта прошлого года. У артистки родилась дочь, которую назвали Викторией.

Виталина скрывает имя отца девочки. Известно лишь, что отчество Виктории Давидовна. Когда в Сети пошел слух, что якобы малютка — дочь Армена Борисовича, чей биоматериал был заранее заморожен, Цымбалюк-Романовская пришла в студию к Андрею Малахову. Виталина опровергла все домыслы об отце Виктории. Артистка уверяет, что звезда советского кино не имеет отношения к ее дочери.

Сейчас малышке уже 10 месяцев. И она часто мелькает в блоге Виталины. Пианистка души не чает в дочери. Когда Цымбалюк-Романовская опубликовала свежую серию снимков, народ ахнул, ведь стало ясно, на кого на самом деле похожа девочка.

На одном из кадров Виталина держит подросшую дочь на руках. Рыженькая и голубоглазая малышка оказалась совсем не похожа на предполагаемых отцов — Армена Джигарханян и Прохора Шаляпина.

"Виктория — копия мамочки! Но папа там рыжий явно"; "Какая милая малышка, Армен и рядом не стоял"; "Очень хорошенькая девчушка, а на Прохора вообще не похожа", — высказались подписчики Цымбалюк-Романовской.