Минюст расширил реестр иностранных агентов

В реестр иностранных агентов включены пять физических лиц и два проекта. Об этом рассказали в пятницу, 16 января, в Министерстве юстиции России.

В перечень иноагентов внесли историка Ивана Куриллу*, активистов Ольгу Курносову* и Алексея Табалова*, экономиста Максима Миронова*, журналиста Аркадия Дубнова*.

Также иностранными агентами признаны медиапроект "TV2media"* и проект "Люди Байкала"*, сообщается на официальном сайте Министерства юстиции России.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что закон об иностранных агентах, который постоянно подвергается критике, — не российское изобретение. Политик подчеркнул, что в нашей стране нет репрессий и уголовного преследования в отношении иноагентов. Законодательство требует лишь заявить о занятиях политической деятельностью и источниках финансирования. При этом предусмотрена возможность выведения из реестра иноагентов.

При этом заместитель российского министра юстиции Олег Свириденко заявил, что в России даже инопланетянина признают иностранным агентом, если он будет действовать против интересов нашего государства. Говоря о расширении субъектного состава иностранных агентов, он пояснил, что "меры и формы нового законодательства были вынужденными и необходимыми".

* физическое или юридическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр