Трое немцев на снегоступах перешли финско-российскую границу из любопытства

Финские пограничники задержали трех германских туристов, которые незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией на снегоступах. Инцидент произошел еще 14 января.

Как уточняет Пограничная служба Финляндии, мужчины успели перейти с финской территории на российскую и обратно в районе горнолыжного курорта Пальякке в Куусамо. Затруднений у нарушителей не возникло, поскольку в месте пересечения границы отсутствовали какие-либо заграждения.

Задержанные заявили, что ими двигало любопытство, а в качестве вспомогательных средств для пересечения границы в зимних условиях они использовали снегоступы, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что оригинальный способ попасть в Россию выбрал француз. Российские пограничники задержали на берегу Нарвского водохранилища мужчину, который проникнуть в нашу страну из Эстонии на доске с веслом. У стражей порядка возникли сомнения во вменяемости пойманного.

Еще один курьез при попытке пересечь российско-эстонскую границу произошел с гражданином Израиля. Бдительные эстонские пограничники поймали мужчину в "зеленом коридоре" с незадекларированным самоваром, который, как оказалось, подпадает под действующие санкционные ограничения.