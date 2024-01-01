Женатый жених Семенович загулял в Таиланде: полуголые женщины и вечеринка до утра

Жених Анны Семенович Денис Шреер 15 января отметил день рождения. Бизнесмен закатил вечеринку в Таиланде, где он сейчас отдыхает вместе с певицей.

Праздновать бизнесмен начал еще утром. Анна, решив порадовать любимого, заказала на виллу танцовщиц в ярких купальниках и перьях. Денис был удивлен, но сюрприз ему понравился. Вечером же Шреер и Семенович отправились в ресторан, где отмечали уже в кругу друзей.

Певица поделилась, что в Таиланд они приехали большой компанией, поэтому избежать вечеринку было невозможно. День рождения отметили шумно и весело с караоке до самого утра. Оказывается, жених Анны любит петь и у него это неплохо получается.

Напомним, что Семенович встретила свою любовь в 2024 году. Анна честно рассказала, что Денис женат. Якобы развестись супруги не могут из-за дома в Германии: Шреер не хочет отдавать жене особняк, а она в ответ изводит бизнесмена судами.

Денис уверяет, что с супругой его уже давно ничего не связывает. Мол, как только он получит развод, сразу же женится на Семенович.