Путин побывал на выставке беспилотных технологий в депо "Аминьевское". Что показали президенту?

Так выглядит уже не будущее, а реальность. На выставке в метродепо "Аминьевское" собрали беспилотные технологии, которые уже помогают человеку. Например, умный перекресток. Светофор видит весь беспилотный городской транспорт. Автономные доставщики, то есть курьеры. Коптеры для мониторинга парков, пожаров и незаконных вырубок. И первый в стране беспилотный трамвай. Его запустили в столице в сентябре прошлого года. Уже с пассажирами на борту. Маршрут курсирует между метро "Щукинская" и улицей Кулакова на северо-западе столицы. Новинку мэр Москвы Сергей Собянин показал Владимиру Путину.

В планах - до 2030 года оснастить беспилотными технологиями более 300 московских трамваев. А это около двух третей столичного парка. Еще одна гордость столицы - беспилотный метропоезд.

В центре внимания президента - коптеры различного назначения. А министр транспорта Андрей Никитин рассказал президенту про плюсы использования роботов-доставщиков.

Беспилотные грузовики уже курсируют по дорогам России. Их можно увидеть на трассах М-11, ЦКАД, М-4. И с этого года – на М-12.

"Такие грузовики прошли уже 12 миллионов километров. Это произошло за 2,5 года. Доставляют нам с вами посылки. Мы даже можем с вами этого не знать. Но, возможно, именно вам пришла посылка, доставленная беспилотным грузовиком", - отметила Полина Давыдова, директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика".

Но есть нюанс. Их пока еще контролирует инженер-испытатель, который находится в кабине. Но может сидеть не только на водительском, но и пассажирском сидении.

А этот тягач – еще более продвинутый. В нем не предусмотрено кабины водителя совсем. Он в процессе испытаний. Вместо лобового стекла - монитор, напоминающий планшет или информационное табло.

Машины в полностью беспилотном режиме могут пока курсировать только на закрытых территориях. Место для водителя здесь полностью отсутствует. Безопасность обеспечивают камеры, лидары и радары. Шаттл постоянно под контролем диспетчера, который в онлайн-режиме следит за ситуацией на дороге. Может не только остановить при необходимости миниавтобус, но и маневрировать им.

"Нужно прямо сказать - это впечатляет. И разнообразие предложений конструкторов, и то, как созданные ими технологии радикально меняют жизнь вокруг нас", - отметил президент в ходе совещания.

Возможности беспилотных технологий практически безграничны. Зависит от фантазии. Совсем скоро беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве. Обкатывается и система работы речных судов без капитанов. А к 2030 году в стране планируют ввести беспилотный мониторинг всех действующих полигонов твердых коммунальных отходов.