"Золотое кольцо" в преддверии юбилея расширят еще на 49 городов и сел разной величины

Большое "Золотое кольцо" в подарок на юбилей. Но в данном случае речь не о переоцененном драгметалле. Один из самых популярных туристических маршрутов в России расширят в 2027-м. Список новых направлений "Золотого кольца" уже определен.

"Это наш самый известный бренд. Самый известный нацмаршрут. Популярность его не иссякает. Мы видим, что характер внутреннего туризма в последние годы изменяется, мы видим, какую популярность обретают эти маленькие города. Они имеют богатейшую историю и являются основоположниками Руси", - отметила Елена Харламова директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры России.

Впервые в "Золотое кольцо" войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. Новые маршруты также появятся под Ярославлем, Костромой и Владимиром.

"Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов "Золотого кольца" и достижению цели, поставленной нашим президентом Владимиром Путиным, - обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок - до 140 миллионов", - указал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Идея кольцевого маршрута появилась, как говорили в СССР, благодаря инициативе трудящихся. Журналист Юрий Бычков в 1967-м опубликовал в газете "Советская культура" серию очерков о древнерусских поселениях и назвал рубрику "Золотое кольцо". Идею быстро подхватили.

Изначально маршрут включал восемь городов, в каждый из которых можно было съездить из Москвы и вернуться за один день. Появились карты и путеводители, в которых подробно расписывали достопримечательности каждого города "Золотого кольца". В новом прочтении протяженность маршрута увеличится в несколько раз, и первоначальная задумка о поездке одним днем исчезнет. Впрочем, необходимости в этом уже нет, так как в каждом городе достаточно гостиниц и другой инфраструктуры для комфортного туризма.

"Расширение "Золотого кольца", конечно, отвечает современным требованиям современного туриста и жителя. Оно полноценно раскрывает нашу страну с разных сторон. Потому что если мы переместимся сейчас в Гусь-Хрустальный, то, конечно, это уникальнейшая коллекция хрусталя и стекла, которая признана международным брендом", - добавила Елена Харламова.

Перенестись в Гусь-Хрустальный из Москвы без пересадок пока можно только на автобусе. Другой вариант – сначала добраться до Владимира или воспользоваться личным транспортом. Пять часов в дороге того стоят. В первую очередь благодаря уникальному хрустальному заводу.

"Город волшебства, город волшебников. Именно завод. Все здесь делается из хрусталя. И мы видим, какие люди здесь работают, как они относятся ко всему этому. Мы всегда приглашаем гостей – посетите наш завод и наш город", - приглашает Галина Власова, заведующая образцовой, экскурсовод Гусевского Хрустального завода.

Почти каждый день по заводу водят экскурсии. Причем показывают не только богатейшую коллекцию предметов из хрусталя, но и процесс их создания. Туристов пускают даже в зал, где работают мастера-стеклодувы.

После цеха выдува и отдыха в печи хрусталь попадает на шлифовку. Здесь изделие, а правильнее сказать - произведение искусства, приобретает уже окончательный, товарный вид. Дальше только к заказчику или на прилавок магазина. Желающих побывать на хрустальном заводе так много, что приходится записываться заранее. Все, кто приехал, о потраченном на дорогу времени не жалеют.

Еще десять лет назад внутренний туризм, кроме привычных Сочи и Крыма, был популярен разве что среди пенсионеров. Молодежь предпочитала ездить в Турцию и Египет, кто побогаче – в Азию или Европу. Сейчас ситуация изменилась кардинально.

Для тех, кто хрусталю предпочитает поэзию, в новом "Золотом кольце" также найдутся места притяжения. В 60 километрах от Москвы есть поселок Мураново, где уже два века стоит усадьба Баратынских-Тютчевых. В 1816 году здесь поселилась вдова отставного генерал-майора Екатерина Энгельгард. На ее старшей дочери женился поэт Евгений Баратынский. Он и построил этот дом. Позже в усадьбе жил друг поэта, дочь которого взял в жены младший сын Федора Тютчева.

О долгой истории известных фамилий и, конечно, об особенной стати России туристам рассказывает трижды правнук великого поэта Василий Бегинин: "Мы всегда рады гостям. В общем-то, для этого мы здесь и существуем, чтобы принимать, рассказывать, всячески образовывать. Конечно, мы еще рассчитываем, помимо турпотока, что это включит нас в программу туристическую, что тоже будет хорошо. У нас так же проходит много фестивалей, особенно в летнее время, которые можно популяризировать. Ну и финансирование, безусловно, не помешало бы".

Несмотря на почтенный возраст усадьбы, для комфорта туристов здесь есть все необходимое – от кафе до магазина сувениров. Информационные таблички, правда, написаны не в стихах, зато с юмором.

Важнейший итог любой турпоездки в наше время – фотографии в соцсетях. В усадьбе Тютчевых для снимков локаций достаточно. Например, необычный домик в миниатюре. Его для своих детей построил сын Тютчева. Здесь они проводили большую часть лета. А рядом - полноценный мини-сарай, в котором жил ослик.

В 10 километрах от Мураново находится еще один новичок "Золотого кольца" – село Софрино. Это место станет популярным уже среди туристов, которые интересуются архитектурой и религией, – здесь расположена Смоленская церковь 17 века, усадьба Сафарино и железнодорожный вокзал известного архитектора Щусева. Всего же в Подмосковье появится шесть новых маршрутов "Золотого кольца". Точки притяжения специально подобраны исходя из разнообразия туристических интересов, чтобы чередовать историю, хлеб и зрелища.

От фестиваля сыра в Вятском до исторических реконструкций в Городце. Ценители ремесел, кроме Гусь-Хрустального, могут заглянуть на фабрику гипюра в Чкаловске, а любители уединения - выбрать спокойный туризм в неповторимых малых городах. Там можно увидеть, как жила Россия много веков назад не только в кремлях, но и на улочках Мстеры, центра лаковой миниатюры, или в Павлове, столице металлистов. К юбилейному году подоспеют и специальные выставки.

"Все музеи, которые находятся на маршруте "Золотого кольца", планируют в юбилейный год специальные выставки, посвященные этому событию. Например, Ростово-Ярославский музей-заповедник предлагает рассказать об авангарде в "Золотом кольце", потому что во многих музеях хранятся большие коллекции авангарда. Наши музеи столичные тоже планируют большие выставки юбилейные. Третьяковская галерея будет делать большую выставку в честь юбилея "Золотого кольца". И Музей декоративного и прикладного искусства в юбилейный год тоже сделает большую выставку по промыслам, потому что на этом маршруте огромное количество промыслов", - подытожила Харламова.

Официально "Золотое кольцо" расширится в следующем году. К этому времени появятся новые объекты инфраструктуры, запустят дополнительный транспорт и подготовят справочники по всем достопримечательностям. С 2027-го, учитывая разма новых маршрутов, кольцо впору будет называть уже "Золотым ожерельем".