Это проще, чем кажется: россияне в новогодние праздники совершили много добрых дел

Не все герои носят плащи. А вместо крылатых сандалий или сказочных сапогов-скороходов, дающих супер-скорость, у них даже зимой обычные тапочки. Того и гляди потеряются. История водителя трактора и снеговика, впечатлила не только россиян. На Западе еще от эпичных кадров работы нашей снегоуборочной техники не отошли. Немцы заподозрили, что это "дорога, по которой ездит исключительно Путин". Или вообще - "умелая работа искусственного интеллекта".

Знаменитая теория шести рукопожатий работает. Ведь нашли и снеговика из переулка Каширина в Оренбурге, и водителя. Зовут его Звиади Меладзе. Детали встречи человека с большой буквы и снеговика в своем телеграм-канале приводит губернатор региона Евгений Солнцев: "6 января мужчина, как обычно, вышел в свою дежурную смену. Признается, не ожидал встретить на своем пути снеговика. Но ломать его попросту стало жалко, ведь его наверняка сделали дети. Уже четыре года Звиади делает наш город чище, за что мы выражаем ему большую благодарность. А этот поступок прославил его на всю страну. И здесь точно подходит фраза со страниц Льва Толстого: "Чтобы поверить в добро, надо начать делать его".

Именно так в последние дни и поступали россияне в самых разных уголках большой страны. Которая словно по мановению волшебной палочки в большинстве своем стала белоснежной. На помощь коммунальщикам вышли неравнодушные местные жители. Уборка снега – самый лучший вид тренировки.

В московских гипермаркетах всем желающим раздавали бесплатные лопаты с просьбой затем вернуть. "Добро любит круговорот". В одном из жилых комплексов соседи помогли расчистить от снега автомобиль пожилого мужчины. Заботливо убрали снег и наледь с теннисного стола.

На Камчатке в буквальном смысле слова приходится откапывать дома, детские сады, автомобили. А где не в силах пройти медики, помогают спасатели. Везут пациента в клинику на срочную медицинскую процедуру. Чтобы добраться до больного, пришлось собственными руками проложить длинную тропу.

"Сложно было пробираться в условиях снежных заносов. Большие переметы, снег еще рыхлый. Плюс очень много техники стоит по обочинам", - отметил Дмитрий Кокорин, спасатель поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Пожилым людям, проживающим в частном секторе, сейчас особенно тяжело. Но и они дождались своих героев.

И днем, и ночью - в самых разных регионах страны - инспекторы ГАИ помогают вызволять буксующие авто. Помогли и водителям большегрузов, попавших в ледяной плен на трассе "Байкал". Жители окрестных населенных пунктов приносили дальнобойщикам еду и теплые вещи.

Пол, возраст и даже статус роли не играют. Нападающий питерского клуба СКА, прославленный хоккеист Николай Голдобин увидел в окно, как на улице работает одинокий дворник. На дворе было 11 часов вечера. Коля долго не думал. Поставил чайник, налил горячий чай. И вынес ему на улицу, чтобы человеку стало чуть теплее.

Делать добрые дела проще, чем кажется. Нужно просо быть внимательными к тем, кто рядом. И неважно, кто это, человек или робот-курьер, к которым у россиян какое-то особо трепетное отношение.

Или вот "братья наши меньшие". В канун старого нового года на Красной поляне спасали серого волка. Который при близком рассмотрении оказался вполне себе милой хаски. Кнопу и с десяток других сбежавших собак в новогодние праздники искали сотни волонтеров.

Так что же заставляет людей отвлечься от всех своих дел в новогодние праздники? Идти в темный и холодный лес искать чужих собак? Гнуть спину, расчищая подходы к чьим-то подъездам? Или просто вынести стакан горячего чая совершенно незнакомому человеку?

"Личность проявляется в деятельности. Добрые поступки говорят в первую очередь о нас. Насколько этот человек может понять другого, увидеть. Что человек в беде - не каждый заметит", - объясняет Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА.

Ещё один факт – добро возвращается. То есть тот самый круговорот – не миф! Специалисты провели 88 исследований с участием 25 тысяч человек, в том числе и проживающих в России.

"Конкретное исследование ценностей русского народа - авторы Лебева и Татьков. Они выявили такой универсальный кластер у русских - "отзывчивости". Где сочетается, что ради общего блага следует всеми способами учитывать нужды других, ограничивать себя. Что приносит благо и соседям, и родственникам, и незнакомцам", - продолжает Шпагина.

Праздники закончились, но добро осталось.