Москвичей предупредили про морозы до минус 27 градусов

Метеорологи уточнили прогноз погоды для Московского региона: морозы будут еще крепче, чем ожидалось. Об этом рассказал в пятницу, 16 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт предупредил, что грядет "приличный морозец". В ночь на воскресенье, 18 января, температура в столице будет около минус 20 градусов, а по области прогнозируется до минус 27 градусов.

Днем в субботу, 17 января, столбики термометров могут опуститься в Москве до минус 12-20 градусов, в Московской области — до минус 20. В воскресенье обещают около 10-12 градусов мороза.

Вильфанд уточнил, что столь морозную погоду в Москве обуславливает антициклон, который развернул свое влияние почти на всей территории России, сообщает "Интерфакс".

Аномальные морозы уже пришли в Сибирь. В Иркутской области столбики термометров местами опускаются до минус 55 градусов, на местных трассах развернуты десятки пунктов обогрева. В Челябинской области из-за очень морозной погоды два населенных пункта остались без света.

Между тем в Федерации независимых профсоюзов России напомнили, что россияне могут не приходить на работу, если этому воспрепятствовала непогода. Снежные заносы, а также пожары, наводнения, землетрясения и иные чрезвычайные ситуации дают людям основание не явиться на рабочее место.