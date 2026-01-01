В Минсельхозе поразились влиянию снегопадов на озимые: "Такого не было давно"

Ситуация с озимыми в России обстоит хорошо, невзирая на рекордные снегопады во многих регионах. Об этом рассказала в пятницу, 16 января, российский министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Как отметила глава Минсельхоза, ситуацию лично проинспектировал замглавы кабмина Дмитрий Патрушев, которые по результатам поездки в Краснодарский край "сказал, все 100% в хорошем, удовлетворительном состоянии".

Лут подчеркнула, что снегопады не навредили озимым и всё "пока хорошо", причем "такого не было уже давно". Ожидается, что урожай зерновых в 2026 году будет выше, чем в предшествовавшем году: "Мы вообще ждем больше. Мы должны делать больше" (цитаты по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что агропромышленный комплекс служит надежной опорой суверенитета нашей страны. Российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары АПК знают и любят более чем в 160 странах мира.

О впечатляющих успехах российского сельского хозяйства рассказал Михаил Мишустин. Он отметил, что за последние десять лет агропром в России вырос более чем на 50%, стал высокотехнологичным и конкурентоспособным, появляются все новые рекорды и в растениеводстве, и в животноводстве, открываются новые мощности в пищевой промышленности.