Соседов огласил печальную правду о Ларисе Долиной: многие боялись говорить это вслух

Лариса Долина оскандалилась после того, как стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру, думая, что это часть операции по поимке преступников, а когда осознала, что действительно лишилась жилья, отказалась передавать недвижимость покупательнице.

В итоге Верховный суд постановил, что Лариса Александровна больше не является собственницей квартиры. Исполнительница хита "Погода в доме" должна была еще до Нового года освободить жилье. Но вместо того, чтобы перевозить вещи, Долина вместе с дочкой и внучкой улетела на элитный курорт.

Поведение знаменитости взбесило народ. Многие требуют отменить певицу. Билеты на ее концерты не покупают. По всей стране зрители отказываются идти на выступления Ларисы Александровны, концертный тур под угрозой срыва.

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что после такого позора артистка уже не сможет вернуть карьеру на прежний уровень. "У нее должен был быть концерт в феврале. И что? Его уже перенесли на ноябрь, а потом снова перенесут. Долина думает, что стоит подождать пару-тройку месяцев, чтобы все улеглось и забылось. Пусть дальше себя этим успокаивает, но этому не бывать", — заявил журналист.

Он уверен, что Лариса Александровна не вернет любовь публики ни извинениями, ни благородными поступками. Чего, к слову, от нее пока никто не видел и не слышал. "Людей настолько возмутила история с квартирой, что я даже не знаю, какими добрыми делами она будет отмывать свою репутацию. Наверное, уже ничего не поможет", — отметил Соседов.

Многие представители шоу-бизнеса сейчас затаились и опасаются говорить прямо о скверном характере певицы, Сергей же прямо объявил, что Лариса Александровна никогда не отличалась добрым нравом и ее истинное нутро все наконец-то увидели.

"Она когда-то была хорошей вокалисткой, сейчас она просто тиран в юбке и человек, который спокойно подставляет обычных граждан, считая, что у нее есть особые права перед законом", — заключил критик в беседе с ОСН.