Трамп придумал новый способ заполучить Гренландию

Американские власти могут использовать таможенные пошлины как инструмент давления в ситуации вокруг Гренландии. Об этом рассказал в пятницу, 16 января, президент США Дональд Трамп.

По словам политика, не желающего отказываться от притязаний на остров, он может ввести повышенные таможенные пошлины в отношении всех государств, которые противодействуют ему.

Трамп вновь повторил, что "Гренландия нужна нам для национальной безопасности", и подчеркнул, что не намерен сдаваться.

Тем временем Швеция, Нидерланды, Норвегия, Франция, Великобритания, Германия и Финляндия объявили об отправке своих военных в Гренландию на случай, если придется давать силовой отпор американцам. Впрочем, численность такого контингента невелика — европейцы отправляют на остров буквально по несколько человек.

Нелепость такой поддержки отметил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Он заявил, что действия европейцев больше смешат, чем впечатляют: "15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев — мне это кажется началом анекдота" (цитаты по РИА Новости).

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что европейские политические лидеры, невзирая на все публичные возражения против притязаний Соединенных Штатов на Гренландию, "просто сдадут" остров американцам.