В Госдуме рассказали, почему Роскомнадзор замедляет работу Telegram

Роскомнадзор замедляет работу Telegram в России из-за отказа мессенджера блокировать анонимные каналы с фейками. Об этом заявил в пятницу, 16 января, заместитель главы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам парламентария, многие Telegram-каналы не выполнили требования российского регулятора и продолжают распространять фейковую информацию, вводить пользователей в заблуждение, заниматься финансовым мошенничеством.

Свинцов выразил надежду на то, что Telegram будет вести в России работу "более корректно", однако подчеркнул, что в ином случае "мягкие ограничения работы Telegram будут время от времени применяться, собственно, к мессенджеру", сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме заверили, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все каналы не переедут в российский мессенджер MAX. Глава профильного комитета Сергей Боярский отмечал, что неправильно было бы заблокировать Telegram по принципу "взять и отключить", лишив людей возможности получать новости из того источника, к которому они привыкли.

При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пожаловалась, что иностранные площадки не выдают российским правоохранительным органам никакие сведения о лицах, которые совершают преступления, в том числе террористической направленности, с помощью этих сервисов. Из-за этого власти России вынуждены блокировать зарубежные мессенджеры.