Все районы Купянска находятся под контролем российских войск, несмотря на попытки украинских националистов прорваться в город. Об этом рассказал в пятницу, 16 января, командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев.

Кузовлев доложил о ситуации министру оборону России Андрею Белоусову, который прибыл с инспекцией на пункт управления группировки войск "Запад".

Как сообщает Минобороны в своем Telegram-канале, глава ведомства уточнил, действительно ли Купянск сейчас находится в режиме зачистки. В ответ генерал-полковник Кузовлев подтвердил, что все районы города контролируются нашими бойцами.

Ранее сообщалось, что киевский режим направил в Купянск шесть диверсионных групп для постановочной съемки флага Украины на территории, подконтрольной ВС России. Российским военнослужащим в Купянске сдался боевик ВСУ Валерий Соколенко, который и рассказал об этом сценарии.

Президент России Владимир Путин прокомментировал публикацию снимков главы киевского режима Владимира Зеленского на фоне стелы близ Купянска в попытках убедить всех, будто город по-прежнему контролируют ВСУ. Российский лидер поинтересовался, почему же Зеленский не стал приближаться к городу: "Чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Раз уж Купянск под их контролем".