Любовь Успенская доверилась молодому мужчине и угодила в грандиозный скандал

Любовь Успенская пострадала, доверившись 26-летнему мужчине. Певица приняла парня в свою команду, а он крупно подставил королеву шансона.

Никита Сурма проработал у Успенской в должности PR-менеджера около года. Артистка была довольна сотрудником, на странице Никиты в соцсети можно найти много лайков от Любови Залмановны. Но, втеревшись в доверие к исполнительнице, менеджер крупно ее подставил.

Сурма продавал билеты на фейковый концерт Успенской. Мужчина создал мошенническую схему, чтобы подзаработать перед праздниками. Как рассказал концертный директор Любови Залмановны Александр Иваненко, PR-менеджер анонсировал и начал продавать билеты на концерт Успенской в Барвихе, при этом о выступлении ни певица, ни кто-то еще из ее команды не знали.

Никита успел продать билетов на 200 тысяч рублей, прежде чем о его махинациях стало известно. Вскрылся обман, когда покупатели стали обращаться в администрацию певицы с вопросами о "концерте". Менеджера уже уволили, но кто теперь будет возвращать деньги пострадавшим поклонниками Успенской, — неизвестно.

"Уволен за профнепригодность, за финансовую недостачу и за наркотические вещества. В суд обращаться пока не планируем. Покупатели с меня не требуют деньги, просто поставили в известность", — сообщил Иваненко в беседе со "СтарХитом".

Любовь Успенская ситуацию пока не комментирует. Концертный директор также отказался говорить, как певица отреагировала на случившееся.