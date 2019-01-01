Росстат: Уровень инфляции в 2025 году составил 5,59%

В целом за 2025 год инфляция составила 5,59%, ощутимо сократившись по сравнению с 9,52% в 2024 году. Такие данные приводит в пятницу, 16 января, Федеральная служба государственной статистики.

Как напоминает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата, уровень инфляции составлял 7,42% в 2023 году, 11,94% — в 2022 году, 8,39% — в 2021 году, 4,9% — в 2020 году и 3,0% — в 2019 году.

В 2025 году цены в России выросли меньше, чем ожидали власти. Банк России ожидал инфляцию на уровне 6,5-7%, Министерство экономического развития прогнозировало 6,8%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил Центробанку и правительству восстановить темпы роста экономики при удержании инфляции на уровне 4-5%.

Тем временем депутат Государственной думы Станислав Наумов заявил, что публикации о том, что в России к концу января резко взлетят в цене многие продукты питания, не соответствуют действительности. Парламентарий призвал не верить слухам.