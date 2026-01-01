Путин и Собянин осмотрели выставку образцов беспилотного и автономного транспорта

16 января президент России Владимир Путин приехал в электродепо "Аминьевское" и вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрел выставку гражданских беспилотных технологий, сообщила пресс-служба Кремля.

Главе государства, в частности, представят первый в России беспилотный поезд метро "Москва-2026".

Также на площадке депо президент проведет совещание по вопросам развития автономных систем.

После 2029 года на Московском центральном кольце планируется запустить 60 полностью беспилотных электропоездов "Ласточка", следует из материалов к выставке.