Минтруд напомнил, как изменится маткапитал с 1 февраля

Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 728 921,9 рубля. Об этом рассказали в пятницу, 16 января, в Министерстве труда и социальной защиты России.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в результате индексации сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей.

Возрастут выплаты также на второго (и последующего) ребенка, если семья прежде не получала маткапитал, — до 963 тысяч рублей. Если же родители прежде уже оформляли сертификат на первого малыша, при рождении второго им положена доплата в размере 234 321,23 рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее глава "Единой России" и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что в нашем государстве регулярно проводится индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, материнского капитала, причем "мы вот к этому уже привыкли, это как-то даже не воспринимается как достижение".

Тем временем выяснилось, в каких российских регионах выгоднее всего рожать первого ребенка с точки зрения полагающихся выплат. Так, в Нижегородской области в дополнение к общефедеральному маткапиталу предусмотрен региональный, в размере 360 тысяч рублей за первого ребенка. Предусмотрены и выплаты при рождении второго и третьего детей — 800 тысяч и 1 миллион рублей соответственно.