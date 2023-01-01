Макрон пожаловался на проблемы с кровавым глазом: "Придется потерпеть"

Лопнувший сосуд вынудил президента Франции Эммануэля Макрона изменить имидж. Политику придется некоторое время постоянно носить очки с затемненными стеклами.

В частности, французский лидер явился на встречу с представителями Новой Каледонии в темных очках. Объясняя свой внешний вид, Макрон напомнил про свой кровавый глаз из-за лопнувшего сосуда.

Президент Франции заверил, что проблема несерьезная, однако вынуждает носить темные очки, поэтому "вам придется потерпеть меня в таком виде" (цитаты по РИА Новости).

В 2023 году интернет заполонили мемы из-за "одноглазого Олафа". Занимавший тогда должность канцлера ФРГ Олаф Шольц упал во время пробежки и получил травму. После инцидента политик появился на публике с повязкой, закрывающей один глаз, и с множеством ссадин на лице.

Про свои синяки поведал и президент США Дональд Трамп. Многие заметили странные пятна на кистях рук американского лидера. Политик объяснил, что принимает препарат для разжижения крови, но из-за несоблюдения дозировки легко получает синяки. Чтобы скрыть их, Трамп пользуется тональными средствами.