Назван самый богатый артист в России: ни за что про него не подумали бы

Самым богатым артистом в России оказался не Филипп Киркоров, и даже не Евгений Петросян. Как заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, больше всех точно заработал Юрий Антонов, хоть сам певец и отрицает это.

"Юрий Антонов самый богатый, несмотря на то что он давно уже не выступает в больших масштабах. Почему именно он? Он выстраивал с советских времен, когда находился на пике популярности, отношения с авторским сообществом. Пиратские записи Антонова не купишь", — объяснил критик, отметив, что даже в 90-е, когда пиратство процветало, найти на рынках кассеты Антонова было невозможно.

При этом хиты Юрия Михайловича до сих пор востребованы у публики. Их часто можно услышать в различных барах, посетители просят поставить то "От печали до радости", то "Нет тебя прекрасней". "У него устойчивая ротация – его творчество не устаревает. Если оно не на века, то на десятилетия точно", — уверен Бабичев.

Также среди самых обеспеченных звезд критик назвал Сергея Шнурова, Григория Лепса и Сергея Жукова. Но они серьезно уступают Антонову, передает "Абзац".

Сам Юрий Антонов говорил, что зарабатывает с редких корпоративов и авторских отчислений. Пенсия у артиста около 60 тысяч рублей. Композитор считает, что его доходы умеренные.