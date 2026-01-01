Путин: Россия обладает потенциалом лидера по развитию беспилотных систем

Внедрение беспилотной техники — не мода, а необходимость. На это указал президент России Владимир Путин, проводя в пятницу, 16 января, совещание по развитию беспилотных технологий и систем.

Как подчеркнул глава государства, Россия обладает обширным потенциалом в разработке и производстве автономных систем, имея все необходимое для лидерства в сфере беспилотных технологий. Однако, признал Путин, есть и направления, по которым мы отстаем от ряда других стран, например, в беспилотном такси.

Президент поручил своей администрации и правительству представить предложения по повышению эффективности управлению отраслью автономных систем.

В России необходимо выстраивать новые бизнес-процессы, основанные на применении беспилотных систем, чтобы с их помощью замещать низкоквалифицированный и опасный труд, ориентируясь на переход к экономике высоких зарплат, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее глава федерального кабмина Михаил Мишустин, говоря об обновлении общественного транспорта по всей России, рассказал про запланированное увеличение парка беспилотных машин. Замена устаревшей техники позволяет расширять маршрутные сети, внедрять полезные сервисы и интеллектуальные системы, чтобы сделать населенные пункты удобнее для жизни, подчеркивал политик.

Успешный опыт развития беспилотного транспорта уже имеется в Москве. Мэр города Сергей Собянин рассказал, что в начавшемся 2026 году на маршрутах Краснопресненской сети будут курсировать уже 15 беспилотных трамваев, а к 2030 году беспилотными технологиями будет оснащены две трети парка столичных трамваев.