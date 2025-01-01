Гражданам России настоятельно рекомендуется воздерживаться от поездок в Молдавию. С таким советом выступило в пятницу, 16 января, российское Министерство иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство напомнило на своем официальном сайте про многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей.

Известны случаи, когда россиянам приходилось ждать в аэропорту больше двух суток, а затем получить отказ во въезде. При этом молдавские власти не обеспечивают допуск к российским гражданам сотрудников посольства России в Кишиневе.

МИД России напоминает согражданам про все риски и призывает не ездить в Молдавию.

В декабре 2025 года официальный Кишинев предпринял очередной недружественный шаг против России. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о закрытии Русского дома в молдавской столице. В Кремле подчеркнули, что такие действия ущемляют интересы части населения Республики Молдова.

До того Россия была официально объявлена угрозой безопасности Молдавии в новой военной стратегии страны, рассчитанной до 2035 года. В Службе внешней разведки России предупредили, что в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию Молдавии в "передовой плац­дарм" НАТО на восточном фланге.