Билеты на концерты не продаются, новых хитов нет: допустившему серьезную ошибку SHAMANу предрекли крах карьеры

Еще год назад песни SHAMAN напевала вся страна, а билеты на его концерты разлетались в миг, и даже мюзикл с участием Ярослава Дронова публика приняла с восторгом. Но постепенно интерес к исполнителю стал угасать. Продюсер Владимир Киселев уверен, что SHAMAN допустил серьезную ошибку.

"Если меня спросить, что произошло, я отвечу — количество пиара неадекватно количеству материала. Перекормили. То есть все читают, вот он всюду — на светских мероприятиях, в разных телешоу на федеральных каналах. А что послушать-то? Музыка-то где?" — заявил Киселев.

По словам продюсера, Ярослав — не сантехник, не блогер, и даже не актер. Он — музыкант. А значит, должен делать в первую очередь музыку. Так как певец не выпускает новый материал, интерес аудитории к нему падает. Киселев уверен, что проблема также заключается в том, что раскруткой артиста занимались люди, преследующие исключителньно свои интересы и не заботившиеся о карьере и жизни Дронова.

"Что называется, поматросили и бросили. Это абсолютный факт. На первом шаге его карьеры был большой пережим по количеству эфиров, но в отсутствие хитов это ведет к краху", — сообщил специалист в беседе со "СтарХитом".

Киселев отметил, что шумиха вокруг отношений с Екатериной Мизулиной так же не помогает карьере Ярослава. "А чего стоит только пиар с Мизулиной. Пожалеть их можно…" — заключил продюсер.